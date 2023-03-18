Хорнер высказался о технических проблемах на машине Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии.
«Проблема с приводом — вот как выглядит поломка на машине Ферстаппена на данный момент. Конечно, нам нужно всё изучить и понять, что произошло на самом деле. Обидно, потому что даже с тем кругом, который он проехал в первом сегменте квалификации, он стал бы четвёртым на стартовой решётке. Но у нас есть быстрая машина, и я уверен, что завтра мы будем хороши.
Первый круг Серхио в третьем сегменте был феноменальным, так что я рад, что он смог сегодня завоевать свой второй поул.
Мы не переживаем по поводу гонки. У нас очевидно возникла проблема, но нам просто нужно разобраться, что случилось, и убедиться, что это не повторится завтра. Всех нас ждёт сложная гонка, главное — избегать неприятностей. Будет много экшена, надеюсь, гонка получится захватывающей. Это отличная возможность для Чеко — главное, реализовать её», — приводит слова Кристиана Хорнера Sky Sports.
- 18 марта 2023
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