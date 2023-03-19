Общий зачёт Формулы-1 после двух Гран-при: Ферстаппен опережает Переса на очко

Завершился Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Благодаря этому мексиканец вплотную приблизился к партнёру по команде Максу Ферстаппену в общем зачёте. В Кубке конструкторов австрийская команда также упрочила своё лидерство, имея более чем двукратный отрыв от ближайшего преследователя.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 44 очка.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 43.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 27.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 21.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 20.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 20.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 8.

8. Шарль Леклер («Феррари») — 6.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 4.

10. Эстебан Окон («Альпин») — 4.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 87 очков.

2. «Мерседес» — 41.

3. «Астон Мартин» — 35.

4. «Феррари» — 26.

5. «Альпин» — 8.

6. «Альфа Ромео» — 4.

7. «Хаас» — 1.

8. «Уильямс» — 1.

9. «Альфа Таури» — 0.

10. «Макларен» — 0.