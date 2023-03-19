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Общий зачёт Формулы-1 после двух Гран-при: Ферстаппен опережает Переса на очко

Общий зачёт Формулы-1 после двух Гран-при: Ферстаппен опережает Переса на очко
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Завершился Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Благодаря этому мексиканец вплотную приблизился к партнёру по команде Максу Ферстаппену в общем зачёте. В Кубке конструкторов австрийская команда также упрочила своё лидерство, имея более чем двукратный отрыв от ближайшего преследователя.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 44 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 43.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 27.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 21.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 20.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 20.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 8.
8. Шарль Леклер («Феррари») — 6.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 4.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 4.

Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 87 очков.
2. «Мерседес» — 41.
3. «Астон Мартин» — 35.
4. «Феррари» — 26.
5. «Альпин» — 8.
6. «Альфа Ромео» — 4.
7. «Хаас» — 1.
8. «Уильямс» — 1.
9. «Альфа Таури» — 0.
10. «Макларен» — 0.

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