Вольф: «Мерседес» — первые из лузеров

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу перспектив своей команды после Гран-при Саудовской Аравии.

«Мы скорее выиграем один из этапов, чем не выиграем ни одного. Думаю, что мы видим некоторое улучшение производительности по сравнению с Бахрейном, что не может не обнадёживать. Это показывает нам, что траектория развития идёт в правильном направлении. С другой стороны, мы хотим поскорее побороться за победу, но много проигрываем «Ред Булл». Мы — первые из лузеров на этом этапе.

«Ред Булл» очень быстры. Но я с оптимизмом смотрю в будущее. Нам нужно многое изменить, но наша команда очень хороша. Нам предстоит сделать гигантские шаги вперёд, прежде чем мы сможем бросить вызов «Ред Булл». Это будет очень увлекательно», — приводит слова Вольфа Sky Sports.