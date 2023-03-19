Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф: «Мерседес» — первые из лузеров

Вольф: «Мерседес» — первые из лузеров
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу перспектив своей команды после Гран-при Саудовской Аравии.

«Мы скорее выиграем один из этапов, чем не выиграем ни одного. Думаю, что мы видим некоторое улучшение производительности по сравнению с Бахрейном, что не может не обнадёживать. Это показывает нам, что траектория развития идёт в правильном направлении. С другой стороны, мы хотим поскорее побороться за победу, но много проигрываем «Ред Булл». Мы — первые из лузеров на этом этапе.

«Ред Булл» очень быстры. Но я с оптимизмом смотрю в будущее. Нам нужно многое изменить, но наша команда очень хороша. Нам предстоит сделать гигантские шаги вперёд, прежде чем мы сможем бросить вызов «Ред Булл». Это будет очень увлекательно», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023