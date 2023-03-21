Болид «Феррари», на котором выступал Шумахер, выставлен на аукцион

Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги болид Ferrari F1-2000, за рулём которого Михаэль Шумахер провёл четыре этапа в сезоне-2000.
За рулём этого автомобиля легендарный гонщик одержал победу на Гран-при Бразилии на трассе «Интерлагос». Последней гонкой этого болида в Формуле-1 стал Гран-при Австрии. Михаэль квалифицировался третьим, но на старте в него врезался Рикардо Зонта. В Маранелло восстановили машину и впоследствии привозили на этапы в качестве запасной.
Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010–2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел. С момента получения Михаэлем травмы головы информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация о том, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. В семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.
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