Ваулз: в «Уильямсе» не ошиблись, решив инвестировать в карьеру Сарджента

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о новичке команды Логане Сардженте.

«Скорость Логана можно было увидеть ещё с первых кругов на тестах. У меня были некоторые сомнения, я считал, что ему потребуется время на адаптацию. Важный аспект — его первые Гран-при, ты находишься под колоссальным давлением, но Логан просто принял всё это как должное. Первый поворот он прошёл в ситуации, при которой три машины шли в ряд. Обычно подобные ситуации с участием новичка заканчиваются катастрофой, но Логан отлично справился с ситуацией, проявив настоящую зрелость. Уверен, что с этого момента в нынешнем сезоне он будет продолжать прогрессировать.

Мы пересекались с ним ещё до этого сезона. Он приезжал в «Мерседес» для оценки темпа на симуляторе, и мне было любопытно посмотреть за ним, ведь он был быстр, учитывая тот темп, что он показывал в Формуле-3, выступая за среднюю команду. Он показал результаты на одном уровне с Оскаром Пиастри, которого я всегда оценивал очень высоко.

«Уильямс» финансировал его карьеру, потому что команда считала его настоящим профессионалом. А теперь он получает зарплату как профессиональный гонщик. Сейчас же, оценивая его работу, я могу сказать, что в команде не ошиблись, когда решили инвестировать в карьеру Логана», — приводит слова Ваулза Racer.