«Какой у тебя адрес?» Расселл опубликовал фото с кубком, который он должен передать Алонсо

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Британский гонщик показал фотографию с кубком за третье место на Гран-при Саудовской Аравии, который он должен вернуть испанскому пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
«Какой у тебя адрес, Фернандо?» — подписал фотографию Расселл.
Фото: Из личного архива Джорджа Расселла
Напомним, Алонсо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте. Во время отбывания наказания на пит-стопе механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом, что является нарушением правил, из-за чего штраф увеличился до десяти секунд. Алонсо же, финишировавший третьим, переместился на четвёртое место и лишился 100-го подиума в карьере, однако позже ФИА пересмотрела решение и вернула третью позицию испанцу, хотя он уже успел передать кубок Джорджу Расселлу.
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