Вольф признался, что скучал по Ники Лауде в трудные для «Мерседеса» времена

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что ему по-прежнему не хватает присутствия Ники Лауды в стане «Мерседеса», пока команда пытается решить текущие проблемы и вернуться к победам.
«Ники не хватало все эти годы, потому что он всегда упрощал вещи до того, что действительно имело значение. Мне приходится думать о том, что бы он сказал и как бы он поступил. Мы хорошо работали вместе в том смысле, что иногда чрезмерное упрощение может привести вас прямо к результату.
Но есть много нюансов. Формула-1 — это технический вид спорта, так что, возможно, моя роль заключалась в том, чтобы мы действительно смогли воплотить все идеи в конструкции автомобиля. Но всё очень просто: секундомер никогда не врёт и мы видим по данным, где нам не хватает времени и что нужно исправить», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.
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