В руководстве Гран-при Италии заявили о возможном исчезновении этапа после 2025 года

Гран-при Италии, ежегодно проводимый в Монце с середины XX века, может прекратить своё существование после 2025 года. Об этом сообщил глава Автомобильного клуба Италии Стикки Дамиани.

«Мы должны идти вперёд вместе с Формулой-1 и для этого должны развиваться. Задача заключается в том, чтобы выйти за пределы 2025 года, но у нас должно быть всё необходимое для этого.

В минувшем году мы инвестировали € 44 млн, и всё прошло хорошо, однако мы всё равно потеряли определённые деньги из-за высоких эксплуатационных расходов. И теперь наш бюджет столкнулся с трудностями.

Мы не сможем пережить это самостоятельно. Мы сотворили чудо, проведя две гонки до 2025 года. И нужно быть крайне оптимистичным, чтобы надеяться на продолжение», – приводит слова Дамиани издание GPFans.

Гран-при Италии является рекордсменом по числу проведённых гонок Формулы-1 – 72. В 2022 году победителем исторического этапа в Монце стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».