Себастьен Ожье назвал пилота Формулы-1, который вдохновлял его

Французский гонщик, восьмикратный чемпион WRC Себастьен Ожье рассказал, как вдохновлялся Себастьяном Феттелем.
«Очень трудно выбрать какой-то один момент в карьере Себа. Стать чемпионом мира — удивительное достижение, но сделать это четыре раза подряд — очень необычно, и это самое важное для меня. Он выиграл свой последний титул, когда я выиграл свой первый, в 2013 году, и, конечно, тогда он был для меня большим вдохновением. Мало того, он был одним из доминирующих Себов: у нас был Лёб в ралли, Феттель в Формуле-1, а я мечтал стать следующим!
У него была потрясающая карьера, он выступал за такие фантастические команды, как «Феррари» и «Ред Булл». Конечно, конец был немного сложнее, и, на мой взгляд, он заслуживал большего в плане гонок и результатов. Но нельзя ничего отнимать у его достижений: четыре чемпионских титула подряд — это нечто исключительное.
Конечно, автоспорт — это командный вид спорта, и вы всегда будете побеждать, если вас окружают правильные люди. Но я также считаю, что для этого нужно быть хорошим лидером, и я думаю, что у Себастьяна это тоже есть. Он действительно способен двигать людьми, заставлять команду поддерживать его на 100% и заставлять всех выкладываться на полную. Но я уважаю его решение уйти на пенсию — оно также продиктовано его желанием быть лучшим отцом дома и иметь больше времени для своей семьи.
Что я хотел бы сказать о Себе, так это то, что он, безусловно, потрясающий спортсмен. Но я также восхищаюсь им как человеком — и я думаю, что ему было приятно видеть в прошлом году, когда он завершил карьеру, как много людей написали хорошие вещи о его личности», — приводит слова Ожье официальный сайт Формулы-1.
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