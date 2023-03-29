Хюлькенберг: в этом году я планирую довольно часто пользоваться симулятором «Феррари»

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о работе на симуляторе «Феррари».

«В этом году я планирую довольно часто пользоваться симулятором. Каждые пару недель или около того. У нас есть план работы до середины года, а дальше будет видно. Зимой я уже побывал на симуляторе «Феррари», эта практика, как мне кажется. полезна. Почему бы не использовать то, что кажется полезным? Работа на симуляторе помогает дополнить общую картину.

От этой работы много пользы. Это помогает при подведении итогов Гран-при, при работе над корреляцией данных, помогает в развитии пилотажных умений. Обычно на сессии ты не занимаешься чем-то одним, потому что в распоряжении есть целый день. Там безграничные возможности, которыми просто нужно пользоваться», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.