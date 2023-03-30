Хэмилтон рассказал о причинах ухода своего физиотерапевта Анджелы Каллен

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу ухода из своей команды физиотерапевта и тренера Анджелы Каллен.
«Анджела сейчас живет своей жизнью. У неё так много идей о том, чем она хочет заниматься дальше. Мы переписываемся практически каждый день. Мы все еще собираемся прыгнуть с парашютом вместе. Мы всегда будем присутствовать в жизни друг друга.
Мы застряли на одном месте, к сожалению. Хотя мы проходили через все трудности. Я благодарен, что наши отношения настолько крепки. У нас, наверное, одни из самых долгих отношений в спорте. Я невероятно благодарен ей, я очень её люблю.
Сейчас мне помогает Стиво, один из парней, который был со мной с моей первой гонки в «Макларене», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.
Хэмилтон скинул помощницу Анджелу Каллен в реку в честь второго подиума:
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