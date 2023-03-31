Формула-1. Гран-при Австралии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 31 марта, на временной трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне состоятся пятничные тренировки третьего этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Австралии. Первая сессия свободной практики стартует в 4:30 мск, вторая начнётся в 8:00.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Австралии Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Австралии Формулы-1
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