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Деннис Хаугер выиграл спринт Формулы-2 в Австралии, Леклер — четвёртый

Деннис Хаугер выиграл спринт Формулы-2 в Австралии, Леклер — четвёртый
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Норвежский гонщик «МП Моторпсорт» Деннис Хаугер одержал победу в спринтерской гонке третьего этапа чемпионата Формулы-2 в Австралии. Второй результат показал пилот «Хайтека» Джек Кроуфорд. Третьим по итогам спринта стал пилот «Кампоса» Куш Майни.

Младший брат Шарля Леклера, пилот «ДАМС» Артур Леклер финишировал четвёртым.

Французский гонщик «АРТ» Тео Пуршер по итогам спринта классифицирован последним — в середине гонки над трассой начал накрапывать дождь, часть пилотов отправилась в боксы за дождевыми шинами, включая и, однако это решение не окупилось — после периода машины безопасности трасса оказалась слишком сухой.

Ральф Бошунг и Энцо Фиттипальди в гонке не стартовали после аварий на установочном круге.

Формула-2. Спринт. Австралия

МестоПилотКомандаВремя
1.Деннис Хаугер«МП Моторспорт»22 круга
2.Джек Кроуфорд«Хайтек Пульс-Эйт»+1,110
3.Куш Майни«Кампос Рейсинг»+1,716
4.Артур Леклер«ДАМС»+2,064
5.Зейн Мэлоуни«Родин Карлин»+2,447
6.Исак Хаджар«Хайтек Пульс-Эйт»+2,842
7.Оливер Берман«Према Рейсинг»+4,858
8.Фредерик Вести«Према Рейсинг»+5,299
9.Рой Ниссани«ПХМ Рейсинг Хароуз»+5,591
10.Ричард Версхор«Ван Амерсфорт Рейсинг»+5,759
11.Клеман Новалак«Трайдент»+6,417
12.Амаури Кордел«Инвикта Виртуози Рейсинг»+11,851
13.Аюму Иваса«ДАМС»+12,395
14.Хуан Мануэль Корреа«Ван Амерсфорт Рейсинг»+16,816
15.Виктор Мартинс«АРТ Гран-при»+36,640
16.Роман Станек«Трайдент»+37,222
17.Джехан Дарувала«МП Моторспорт»+41,076
18.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»+1 круг
19.Брэд Бенавидес«ПХМ Рейсинг Хароуз»сход
20.Джек Дуэн«Инвикта Виртуози Рейсинг»сход
21.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»не стартовал
22.Энцо Фиттипальди«Родин Карлин»не стартовал
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