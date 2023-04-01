Деннис Хаугер выиграл спринт Формулы-2 в Австралии, Леклер — четвёртый

Норвежский гонщик «МП Моторпсорт» Деннис Хаугер одержал победу в спринтерской гонке третьего этапа чемпионата Формулы-2 в Австралии. Второй результат показал пилот «Хайтека» Джек Кроуфорд. Третьим по итогам спринта стал пилот «Кампоса» Куш Майни.

Младший брат Шарля Леклера, пилот «ДАМС» Артур Леклер финишировал четвёртым.

Французский гонщик «АРТ» Тео Пуршер по итогам спринта классифицирован последним — в середине гонки над трассой начал накрапывать дождь, часть пилотов отправилась в боксы за дождевыми шинами, включая и, однако это решение не окупилось — после периода машины безопасности трасса оказалась слишком сухой.

Ральф Бошунг и Энцо Фиттипальди в гонке не стартовали после аварий на установочном круге.

Формула-2. Спринт. Австралия