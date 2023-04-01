Деннис Хаугер выиграл спринт Формулы-2 в Австралии, Леклер — четвёртый
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Норвежский гонщик «МП Моторпсорт» Деннис Хаугер одержал победу в спринтерской гонке третьего этапа чемпионата Формулы-2 в Австралии. Второй результат показал пилот «Хайтека» Джек Кроуфорд. Третьим по итогам спринта стал пилот «Кампоса» Куш Майни.
Младший брат Шарля Леклера, пилот «ДАМС» Артур Леклер финишировал четвёртым.
Французский гонщик «АРТ» Тео Пуршер по итогам спринта классифицирован последним — в середине гонки над трассой начал накрапывать дождь, часть пилотов отправилась в боксы за дождевыми шинами, включая и, однако это решение не окупилось — после периода машины безопасности трасса оказалась слишком сухой.
Ральф Бошунг и Энцо Фиттипальди в гонке не стартовали после аварий на установочном круге.
Формула-2. Спринт. Австралия
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Деннис Хаугер
|«МП Моторспорт»
|22 круга
|2.
|Джек Кроуфорд
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|+1,110
|3.
|Куш Майни
|«Кампос Рейсинг»
|+1,716
|4.
|Артур Леклер
|«ДАМС»
|+2,064
|5.
|Зейн Мэлоуни
|«Родин Карлин»
|+2,447
|6.
|Исак Хаджар
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|+2,842
|7.
|Оливер Берман
|«Према Рейсинг»
|+4,858
|8.
|Фредерик Вести
|«Према Рейсинг»
|+5,299
|9.
|Рой Ниссани
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|+5,591
|10.
|Ричард Версхор
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+5,759
|11.
|Клеман Новалак
|«Трайдент»
|+6,417
|12.
|Амаури Кордел
|«Инвикта Виртуози Рейсинг»
|+11,851
|13.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|+12,395
|14.
|Хуан Мануэль Корреа
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+16,816
|15.
|Виктор Мартинс
|«АРТ Гран-при»
|+36,640
|16.
|Роман Станек
|«Трайдент»
|+37,222
|17.
|Джехан Дарувала
|«МП Моторспорт»
|+41,076
|18.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|+1 круг
|19.
|Брэд Бенавидес
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|сход
|20.
|Джек Дуэн
|«Инвикта Виртуози Рейсинг»
|сход
|21.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|не стартовал
|22.
|Энцо Фиттипальди
|«Родин Карлин»
|не стартовал
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