Сайнс считает, что мог попасть в топ-3, если бы не ошибочная инструкция команды

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Австралии, заявив, что при идеальном развитии событий он мог попасть в тройку лучших.
«У меня был довольно плохой подготовительный круг в плане работы с температурой шин. Я пропустил пару машин, потому что мне сказали, что они на быстрых кругах, а затем они замедлили меня, потому выяснилось, что они не на быстрых кругах. У меня были серьёзные проблемы с трафиком в виде Алонсо и Окона.
В итоге из-за плохо подготовленных шин я потерял две-три десятые на первом секторе. Затем мне пришлось рисковать на втором и третьем секторах, я набрал хороший темп — в итоге оставшаяся часть круга получилась очень хорошей.
Нам нужно найти способ взаимодействовать лучше, потому что в итоге ужасный подготовительный круг стоил мне, вероятно, места в топ-3», — приводит слова Сайнса RacingNews365.
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