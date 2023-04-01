Сайнс считает, что мог попасть в топ-3, если бы не ошибочная инструкция команды

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Австралии, заявив, что при идеальном развитии событий он мог попасть в тройку лучших.

«У меня был довольно плохой подготовительный круг в плане работы с температурой шин. Я пропустил пару машин, потому что мне сказали, что они на быстрых кругах, а затем они замедлили меня, потому выяснилось, что они не на быстрых кругах. У меня были серьёзные проблемы с трафиком в виде Алонсо и Окона.

В итоге из-за плохо подготовленных шин я потерял две-три десятые на первом секторе. Затем мне пришлось рисковать на втором и третьем секторах, я набрал хороший темп — в итоге оставшаяся часть круга получилась очень хорошей.

Нам нужно найти способ взаимодействовать лучше, потому что в итоге ужасный подготовительный круг стоил мне, вероятно, места в топ-3», — приводит слова Сайнса RacingNews365.