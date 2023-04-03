Кайл Ларсон выиграл гонку NASCAR Cup Series в Ричмонде

Пилот команды Hendrick Motorsports Кайл Ларсон выиграл гонку Toyota Owners 400 — седьмой этап NASCAR Cup Series сезона-2023, который состоялся на овале в Ричмонде. Для Ларсона это 20-я в карьере и первая в этом году победа.
Пилоты Hendrick доминировали в гонке с первых кругов, хотя поначалу за лидерство боролись партнёры Ларсона по команде — Алекс Боуман и Уильям Байрон. Ближе к середине дистанции навязать борьбу лидерам смогла Joe Gibbs Racing, однако когда за 25 кругов до финиша на первой позиции закрепился Ларсон, никто так и не смог оказать на него прессинг.
Второе место занял Джош Берри, который заменяет в Hendrick травмированного Чейза Эллиотта, а третьим финишировал Росс Честейн из Trackhouse Racing Team. Лучший из пилотов Joe Gibbs Racing — Кристофер Белл — расположился в итоге на четвёртой позиции, а пятое место занял лучший представитель «Форда» Кевин Харвик из Stewart-Haas Racing, принадлежащей Джину Хаасу. Боуман в итоге занял восьмое место, а Байрон после удара от Кристофера Белла финишировал 24-м.
NASCAR Cup Series. Toyota Owners 400, Ричмонд (топ-10):
1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 400 кругов.
2. Джош Берри (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1,535 сек.
3. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +2,171.
4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2,464.
5. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +2,984.
6. Майкл Макдауэлл (Front Row Motorsports / «Форд») +4,822.
7. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +5,167.
8. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +6,242.
9. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +6,645.
10. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +7,346.
Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Food City Dirt Race — пройдёт 9 апреля на шорт-треке в Бристоле, штат Теннесси, который специально для этого заезда будет покрыт грунтом.
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