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Forbes: состояние Тото Вольфа преодолело отметку в $ 1 млрд

Forbes: состояние Тото Вольфа преодолело отметку в $ 1 млрд
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф вошёл в список Forbes как спортивный деятель, состояние которого превышает $ 1 млрд.

Это связано с тем, что Вольф является не только руководителем команды, но и владельцем одной трети акций «Мерседеса», наряду с материнской компанией Mercedes-Benz — Daimler и INEOS. Стоит также отметить, что до «Мерседеса» Вольф владел акциями команды «Уильямс».

За время его работы в «Мерседесе» команда вписала себя в историю Формулы-1, завоевав восемь титулов конструкторов подряд в период с 2014 по 2021 год, что является самой длинной серией в истории.

За это время «Мерседес» также выиграл семь из восьми чемпионатов среди пилотов.

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