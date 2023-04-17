Зак Браун — об увеличении количества участников Ф-1: у команд нет права голоса
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун выступил за увеличение количества команд в Формуле-1, хотя подчеркнул, что команды не имеют права голоса в этом вопросе.
«Стало известно, что три или четыре команды собираются подать заявки. Я бы хотел, чтобы количество участников возросло при правильных условиях. Все знают, что я поддерживаю Майкла и «Кадиллак» и думаю, что они будут полезны для спорта. Возможно, я в меньшинстве в этом мнении.
Команды имеют противоречивые взгляды по этому вопросу, но в конце концов нужно понимать, что ни у кого из нас нет права голоса», — приводит слова Брауна Washington Post.
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