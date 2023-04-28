Ферстаппен ответил на вопрос о мотивации стать величайшим гонщиком в истории Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не ставит перед собой цель во что бы то ни стало завоевать семь или восемь титулов в Формуле-1.

«Есть ли мотивация быть признанным в качестве величайшего гонщика в истории Формулы-1? Нет. Я не заинтересован в том, чтобы выиграть семь или восемь титулов. Если в распоряжении окажется машина, с которой это будет сделать реально, то отлично. Но, даже если этого не произойдёт, я буду счастлив – я уже счастлив, так что всё в порядке!» — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

В нынешнем сезоне Формулы-1 Ферстаппен после трёх Гран-при уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 69 очков.

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