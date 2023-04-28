Ферстаппен ответил на вопрос о мотивации стать величайшим гонщиком в истории Формулы-1
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не ставит перед собой цель во что бы то ни стало завоевать семь или восемь титулов в Формуле-1.
«Есть ли мотивация быть признанным в качестве величайшего гонщика в истории Формулы-1? Нет. Я не заинтересован в том, чтобы выиграть семь или восемь титулов. Если в распоряжении окажется машина, с которой это будет сделать реально, то отлично. Но, даже если этого не произойдёт, я буду счастлив – я уже счастлив, так что всё в порядке!» — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.
В нынешнем сезоне Формулы-1 Ферстаппен после трёх Гран-при уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 69 очков.
Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку:
Материалы по теме
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
12:54
-
12:28
-
11:54
-
11:28
-
10:47
-
09:39
-
09:00
-
00:50
- 27 апреля 2023
-
23:35
-
23:20
-
22:45
-
22:27
-
22:22
-
21:17
-
21:14
-
20:30
-
19:56
-
19:49
-
19:06
-
18:15
-
18:00
-
17:37
-
17:15
-
16:57
-
16:27
-
16:16
-
16:00
-
15:30
-
15:16
-
14:52
-
14:04
-
13:19
-
12:41
-
12:26
-
11:36
Партнерский контент