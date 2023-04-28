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Макс Ферстаппен высказался о возможности создать свою команду

Макс Ферстаппен высказался о возможности создать свою команду
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не исключает создания собственной команды в автоспорте.

«Возможно, где-то во мне есть желание создать собственную команду. А вообще есть так много вещей, которыми я хотел бы заниматься, помимо того, чтобы просто пилотировать машину», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

Напомним, Ферстаппен в минувшем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу. Для Макса этот титул стал вторым подряд. В общей сложности за время сезона он набрал 454 очка в общем зачёте пилотов. В этом сезоне Формулы-1 он в настоящий момент уверенно лидирует, имея в активе 69 очков.

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