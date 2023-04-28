Хорнер: гонщики «Ред Булл» свободны в своих действиях

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об итогах первой практики на Гран-при Азербайджана.

«Это была хорошая сессия. Мы получили данные по двум составам шин и двум вариантам загрузки топлива. Теперь дело за обработкой этих данных перед квалификацией.

На таких соревнованиях вы очень сильно полагаетесь на свои инструменты моделирования. Это действительно концентрация командных усилий, чтобы убедиться, что мы выкладываемся по максимуму. Здесь есть много вещей, которые могут вас подстерегать. Это трасса, которая кусается, есть опасность от спринта, и, возможно, погода в воскресенье днём будет держать нас в напряжении.

Приоритет — взять как можно больше очков, ведь чемпионат ещё только начинается, так что главное — набрать очки. Гонщики свободны в своих действиях, если только они чисты и уважают друг друга», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Сегодня в Баку завершилась первая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен; его партнёр по команде Серхио Перес занял третье место.