Леклер выиграл спринт-квалификацию Формулы-1 в Баку, несмотря на аварию, Ферстаппен — 3-й
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В Баку завершилась квалификация к спринту на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал победитель основной квалификации Шарль Леклер, которому не помешала авария в конце сессии. Второе место у пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Замкнул тройку лучших ещё один гонщик австрийской команды Макс Ферстаппен.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Спринт-квалификация:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1:41.697
|2.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1:41.844
|3.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:41.987
|4.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1:42.252
|5.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1:42.287
|6.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1:42.502
|7.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|1:42.846
|8.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|1:43.010
|9.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|1:43.064
|10.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1:43.395
|11.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|1:43.427
|12.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|1:43.806
|13.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1:44.088
|14.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1:44.332
|15.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|1:44.042
|16.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1:45.177
|17.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1:45.352
|18.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|1:45.436
|19.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|1:46.951
|20.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|1:48.180
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