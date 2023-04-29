Леклер выиграл спринт-квалификацию Формулы-1 в Баку, несмотря на аварию, Ферстаппен — 3-й

В Баку завершилась квалификация к спринту на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал победитель основной квалификации Шарль Леклер, которому не помешала авария в конце сессии. Второе место у пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Замкнул тройку лучших ещё один гонщик австрийской команды Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Спринт-квалификация: