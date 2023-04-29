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Леклер выиграл спринт-квалификацию Формулы-1 в Баку, несмотря на аварию, Ферстаппен — 3-й

Леклер выиграл спринт-квалификацию Формулы-1 в Баку, несмотря на аварию, Ферстаппен — 3-й
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В Баку завершилась квалификация к спринту на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал победитель основной квалификации Шарль Леклер, которому не помешала авария в конце сессии. Второе место у пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Замкнул тройку лучших ещё один гонщик австрийской команды Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Спринт-квалификация:

МестоПилотКомандаВремя
1.Шарль Леклер«Феррари»1:41.697
2.Серхио Перес«Ред Булл»1:41.844
3.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:41.987
4.Джордж Расселл«Мерседес»1:42.252
5.Карлос Сайнс«Феррари»1:42.287
6.Льюис Хэмилтон«Мерседес»1:42.502
7.Александер Албон«Уильямс»1:42.846
8.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»1:43.010
9.Лэнс Стролл«Астон Мартин»1:43.064
10.Ландо Норрис«Макларен»1:43.395
11.Оскар Пиастри«Макларен»1:43.427
12.Нико Хюлькенберг«Хаас»1:43.806
13.Эстебан Окон«Альпин»1:44.088
14.Кевин Магнуссен«Хаас»1:44.332
15.Логан Сарджент«Уильямс»1:44.042
16.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»1:45.177
17.Валттери Боттас«Альфа Ромео»1:45.352
18.Юки Цунода«Альфа Таури»1:45.436
19.Пьер Гасли«Альпин»1:46.951
20.Ник де Врис«Альфа Таури»1:48.180
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