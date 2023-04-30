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Кристиан Хорнер: Пересу сегодня немного повезло с машиной безопасности

Кристиан Хорнер: Пересу сегодня немного повезло с машиной безопасности
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги гонки Гран-при Азербайджана, отдельно отметив традиционно быструю езду Серхио Переса на трассе в Баку.

«Перес провёл сенсационный уикенд. Он всегда был великолепен на этой трассе, я не знаю, что это за особенность трассы в Азербайджане. Он здесь просто великолепен, и сегодня ему немного повезло с машиной безопасности, но он воспользовался этим и увеличил отрыв, и у него был темп.

Он действительно контролировал ход гонки, так что все выходные он вёл себя просто феноменально. Мы уже были готовы к остановке для Ферстаппена, но иногда такие вещи не проходят бесследно. Его несчастье стало удачей для Чеко», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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