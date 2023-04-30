Виктор Мартинс лишён четвёртого места в гонке Формулы-2

Пилот команды АРТ Виктор Мартинс лишён четвёртого места в основной гонке четвёртого этапа Формулы-2, который прошёл в этот уикенд на уличной трассе в Баку.

В ходе технической инспекции машины француза выяснилось, что элементы днища расположены на 3,4 мм ниже контрольной планки. Это нарушает статью 4.3.13 технического регламента Формулы-2, в связи с чем Мартинс исключён из протоколов гонки.

Напомним, победу в заезде одержал Оливер Берман, который опередил Энцо Фиттипальди и Тео Пуршера. Четвёртое место в итоге перешло к Фредерику Вести, главному преследователю Пуршера в общем зачёте — разрыв между ними сократился до трёх очков.

Ф-2. Баку, основная гонка (топ-10):

1. Оливер Берман («Према») — 29 кругов.

2. Энцо Фиттипальди («Карлин») +2,315 сек.

3. Тео Пуршер (АРТ) +2,607.

4. Фредерик Вести («Према») +15,223.

5. Куш Майни («Кампос») +15,792.

6. Деннис Хаугер (МП) +17,301.

7. Исак Хаджар («Хайтек») +19,576.

8. Ричард Версхор («Ван Амерсфорт») +26,869.

9. Джек Кроуфорд («Хайтек») +27,541.

10. Артур Леклер (ДАМС) +29,695.

Общий зачёт (топ-10):

1. Тео Пуршер (АРТ) — 65 очков.

2. Фредерик Вести («Према») — 62.

3. Аюму Иваса (ДАМС) — 58.

4. Оливер Берман («Према») — 41.

5. Куш Майни («Кампос») — 41.

6. Деннис Хаугер (МП) — 38.

7. Артур Леклер (ДАМС) — 34.

8. Ральф Бошунг («Кампос») — 33.

9. Джехан Дарувала (МП) — 32.

10. Энцо Фиттипальди («Карлин») — 31.

Следующий этап Формулы-2 пройдёт в Имоле 20–21 мая.