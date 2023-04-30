Виктор Мартинс лишён четвёртого места в гонке Формулы-2

Пилот команды АРТ Виктор Мартинс лишён четвёртого места в основной гонке четвёртого этапа Формулы-2, который прошёл в этот уикенд на уличной трассе в Баку.
В ходе технической инспекции машины француза выяснилось, что элементы днища расположены на 3,4 мм ниже контрольной планки. Это нарушает статью 4.3.13 технического регламента Формулы-2, в связи с чем Мартинс исключён из протоколов гонки.
Напомним, победу в заезде одержал Оливер Берман, который опередил Энцо Фиттипальди и Тео Пуршера. Четвёртое место в итоге перешло к Фредерику Вести, главному преследователю Пуршера в общем зачёте — разрыв между ними сократился до трёх очков.
Ф-2. Баку, основная гонка (топ-10):
1. Оливер Берман («Према») — 29 кругов.
2. Энцо Фиттипальди («Карлин») +2,315 сек.
3. Тео Пуршер (АРТ) +2,607.
4. Фредерик Вести («Према») +15,223.
5. Куш Майни («Кампос») +15,792.
6. Деннис Хаугер (МП) +17,301.
7. Исак Хаджар («Хайтек») +19,576.
8. Ричард Версхор («Ван Амерсфорт») +26,869.
9. Джек Кроуфорд («Хайтек») +27,541.
10. Артур Леклер (ДАМС) +29,695.
Общий зачёт (топ-10):
1. Тео Пуршер (АРТ) — 65 очков.
2. Фредерик Вести («Према») — 62.
3. Аюму Иваса (ДАМС) — 58.
4. Оливер Берман («Према») — 41.
5. Куш Майни («Кампос») — 41.
6. Деннис Хаугер (МП) — 38.
7. Артур Леклер (ДАМС) — 34.
8. Ральф Бошунг («Кампос») — 33.
9. Джехан Дарувала (МП) — 32.
10. Энцо Фиттипальди («Карлин») — 31.
Следующий этап Формулы-2 пройдёт в Имоле 20–21 мая.
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