Алонсо — о «Феррари» на ГП Азербайджана: им повезло с шинами. В Майами всё будет иначе

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что «Феррари» повезло с тем, насколько прочными оказались шины «Пирелли» на Гран-при Азербайджана.

Напомним, Алонсо финишировал в секунде от Шарля Леклера в борьбе за подиум в воскресной гонке в Баку.

«Я думаю, им повезло. На «харде» деградация была меньше, чем ожидалось. Мы поставили «хард», когда появилась машина безопасности и до конца оставалось 38 кругов, и они продержались довольно хорошо, к тому же ближе к концу гонки температура трассы упала из-за погоды.

Похоже, что на шинах «медиум» у «Феррари» была значительная деградация в первом отрезке, поэтому во время жары им должно быть немного сложнее. Сегодняшний день был хорош для них, но в Майами всё будет по-другому», — приводит слова Алонсо Crash.net.