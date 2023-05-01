Макс Ферстаппен оценил работу Серхио Переса на Гран-при Азербайджана

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил работу партнёра по команде Серхио Переса на Гран-при Азербайджана.

«Также очень важно признавать и ценить, когда кто-то проделал отличную работу. Именно это и произошло в это воскресенье с Пересом. Мы будем продолжать бороться до конца сезона, но это нормально, потому что мы делаем это всю жизнь», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Победу по итогам гонки в Баку одержал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес, который ранее также выиграл спринт. Вторым финишировал его напарник Макс Ферстаппен, замкнул тройку пилот «Феррари» Шарль Леклер, для которого это первый подиум в сезоне.

После Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте с 87 очками в активе.