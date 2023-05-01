Кевин Магнуссен: с нашим крылом обгонять очень сложно, а защищаться очень легко

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался об итогах гонки Гран-при Азербайджана, в которой он занял 13-е место.

«К сожалению, с нашим крылом мы действительно быстры и без DRS, но DRS не имеет большого значения. Обгонять очень сложно, защищаться — очень хорошо, потому что без DRS мы очень быстры. Эта маленькая деталь сыграла решающую роль, потому что, глядя на машины впереди, я был намного быстрее их, но просто не мог их обогнать.

Немного та же история, что и в прошлом году, когда мы были в очках до самого конца, но в этом году у нас было ещё больше темпа. Надеюсь, это перенесётся в Майами и мы попробуем ещё раз», — приводит слова Магнуссена GPToday.

После Гран-при Азербайджана Кевин Магнуссен занимает 18-е место в общем зачёте с одним очком в активе, заработанном на Гран-при Саудовской Аравии.