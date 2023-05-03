Расписание трансляций Гран-при Майами Формулы-1 2023 года

С 5 по 7 мая на автодроме в Майами состоится Гран-при Майами Формулы-1.

Все заезды в Майами будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.

Расписание трансляций уикенда в Майами (время московское)

Пт, 5 мая

21:00 — первая тренировка Гран-при Майами Формулы-1

0:30 — вторая тренировка Гран-при Майами Формулы-1

Сб, 6 мая

19:30 — третья тренировка Гран-при Майами Формулы-1

23:00 — квалификация Гран-прри Майами Формулы-1

Вс, 7 мая

22:30 — Гран-при Майами, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Майами.