Расписание трансляций Гран-при Майами Формулы-1 2023 года

С 5 по 7 мая на автодроме в Майами состоится Гран-при Майами Формулы-1.
Все заезды в Майами будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.
Расписание трансляций уикенда в Майами (время московское)
Пт, 5 мая
21:00 — первая тренировка Гран-при Майами Формулы-1
0:30 — вторая тренировка Гран-при Майами Формулы-1
Сб, 6 мая
19:30 — третья тренировка Гран-при Майами Формулы-1
23:00 — квалификация Гран-прри Майами Формулы-1
Вс, 7 мая
22:30 — Гран-при Майами, гонка Формулы-1
«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Майами.
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