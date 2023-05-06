Марко: поразительно, что «Мерседес» недоволен, им лучше заняться конструкцией болида

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа о доминировании австрийской команды в чемпионате.

«Поразительно, что в «Мерседесе» чем-то недовольны. В течение многих лет на их стороне было огромное преимущество по мощности двигателя, и их отрыв был намного больше того, что у нас есть сейчас. Когда вы два года подряд проваливаетесь с конструкцией болида, то вам лучше заняться этим», — приводит слова Марко GPBlog.

После четырёх этапов текущего сезона Формулы-1 в общем зачёте пилотов лидирует Макс Ферстаппен с 93 набранными очками. Он опережает своего напарника Серхио Переса на шесть баллов.

В Кубке конструкторов также с большим отрывом лидирует «Ред Булл».