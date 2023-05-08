Дэвидсон: «Ред Булл» не предоставлял в Майами Пересу никакой информации, он ехал вслепую
Поделиться
Обозреватель Sky Sports F1 Энтони Дэвидсон выразил недоумение тем фактом, что во время Гран-при гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес получали информацию в разном объёме.
Отслеживая общение «Ред Булл» с обоими гонщиками на заключительных этапах гонки, Дэвидсон отметил, что было «странно», как мало информации было предоставлено Пересу по сравнению с его партнёром по команде.
«Очень странно было слушать радио Серхио Переса. Команда практически не предоставила ему никакой информации перед борьбой с Ферстаппеном, в то время как голландец получил её в полном объёме. Перес как будто бы ехал вслепую, в его наушниках было слишком тихо», — сказал Дэвидсон.
Напомним, Ферстаппен стал победителем гонки. Перес пришёл на финиш вторым.
Комментарии
- 8 мая 2023
-
10:54
-
10:53
-
10:04
-
09:50
-
09:20
-
02:41
-
02:23
-
02:17
-
02:13
-
02:13
-
02:08
-
02:04
-
01:58
-
01:48
-
01:44
-
01:11
-
00:53
-
00:43
-
00:28
-
00:21
-
00:15
-
00:03
- 7 мая 2023
-
22:43
-
22:04
-
20:40
-
19:54
-
19:37
-
18:51
-
17:43
-
17:19
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:25
-
15:30
Партнерский контент