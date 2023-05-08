Дэвидсон: «Ред Булл» не предоставлял в Майами Пересу никакой информации, он ехал вслепую

Обозреватель Sky Sports F1 Энтони Дэвидсон выразил недоумение тем фактом, что во время Гран-при гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес получали информацию в разном объёме.

Отслеживая общение «Ред Булл» с обоими гонщиками на заключительных этапах гонки, Дэвидсон отметил, что было «странно», как мало информации было предоставлено Пересу по сравнению с его партнёром по команде.

«Очень странно было слушать радио Серхио Переса. Команда практически не предоставила ему никакой информации перед борьбой с Ферстаппеном, в то время как голландец получил её в полном объёме. Перес как будто бы ехал вслепую, в его наушниках было слишком тихо», — сказал Дэвидсон.

Напомним, Ферстаппен стал победителем гонки. Перес пришёл на финиш вторым.