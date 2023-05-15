Бывший промоутер Гран-при России: по Формуле-1 не скучаю вообще ни капли

Генеральный директор компании-промоутера Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» Алексей Титов рассказал о пользе ухода этапа Ф-1 из России. По мнению Титова, разрыв контракта на проведение Гран-при России позволил уделить больше внимания развитию российского автоспорта.

«Я вам точно могу сказать: я по Формуле-1 не скучаю вообще ни капли. Формула-1 ушла, и пришла возможность заниматься большим количеством других не менее интересных мероприятий и налаживать взаимодействие у нас здесь. Ни для кого не секрет, что если говорить о профессиональном российском автоспорте, то это такой достаточно раздробленный коллектив. И когда есть возможность всех объединять и рассказывать другу другу о прелестях своей дисциплины, это только в плюс для всех», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.