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Хорнер: Ферстаппен является лучшим гонщиком Формулы-1 последние 3-4 года

Хорнер: Ферстаппен является лучшим гонщиком Формулы-1 последние 3-4 года
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о двукратном чемпионе мира и пилоте команды голландце Максе Ферстаппене.

«Макс один из тех парней, которые принимают решения самостоятельно. Сейчас ему 25 лет, и он жаждет добиться большего. Думаю, впереди у него ещё немало спортивных лет.

Макс всё ещё развивается и становится лучше по мере того, как набирается опыта. Он становится более отточенным в том, что делает. Хотя у него по-прежнему есть внутренний драйв, мотивация и всё то, что мы отметили с самого первого дня. Сейчас он просто является более совершенной версией. Я считаю, что он является лучшим гонщиком прямо сейчас, и он был таковым последние 3-4 года», – приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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