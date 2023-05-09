Подыграл ли «Ред Булл» Ферстаппену и почему новичок опять попал в аварию? Разбор ГП Майами

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Майами Формулы-1, который завершился убедительной победой Макса Ферстаппена.

Какой расклад внутри «Ред Булл» всё-таки более правдивый — в Баку, где Перес не уступил Максу, или в Майами?

Очевидно, в пользу Макса. Думаю, в Монако будет близко — может, даже в сторону Чеко. Ну, и в Сингапуре тоже будет интересно. Но считаю, что большинство Гран-при Ферстаппен будет проводить в гордом одиночестве.

«Ред Булл» правда не предполагал, что тактика Ферстаппена окажется более выгодной?

Вполне это допускаю. Макс банально был гораздо быстрее, и всё. Он на старом «харде» вёз Чеко на новом. Сложно говорить о тактике при такой разнице в темпе.

Стоит ли как-то менять регламент Формулы-1, чтобы остановить «Ред Булл», или пусть честно доминирует одна команда?

Не стоит. С новым регламентом можно получить доминирующий «Мерседес» или кого-то ещё. Может, это и скучно, но это спорт. И «Ред Булл» сейчас выполняет свою работу лучше других. Так же, как «Мерседес» с 2014 по 2021 год.

Прав ли Леклер, когда так сильно рискует в квалификации? Аварии не испортят его имидж?

А почему не рисковать? Они не борются за чемпионат. Но если риск оправдывается, то и результат сильно выше напарника, и тогда Леклер оказывается в головке пелотона.

Стоит ли поменять правила, чтобы мы не оставались без концовок квалификации после поздних аварий?

А как их поменять? Все ограничены по резине. Уже пробовали квалификацию, когда у каждого по очереди один быстрый круг. Это не столь эффектно, и последний, кто ставит круг, явно имеет преимущество над первым человеком на трассе. Думаю, формат оптимальный, и это гонки. Нельзя сделать, чтобы всем было хорошо.

Алонсо то даёт советы Строллу по ходу гонки, то беспокоится, каким идёт канадец. Фернандо всегда будет таким мягким внутри «Астона»?

Да, конечно. С точки зрения гонщика, выглядит, конечно, странно. Представьте, чтобы Окон давал советы Гасли по балансу тормозов. Правильно, такого не представить. Но понятно, что «Астон Мартин» — это проект Стролла. Поэтому ты крутой, можешь ехать впереди, но напарника тоже затяни наверх. Не результатом, так такими «командными действиями».

Какой обгон в гонке запомнился больше всего и почему?

Макса, когда он прошёл двоих за один поворот — Магнуссена и Леклера. Спасибо DRS!

Ник де Врис второй раз за четыре гонки врезался в соперника на старте — машины Ф-1 могут застать врасплох? Почему такое происходит?

Холодная резина. Последние годы Ник провёл в Формуле-Е, где скорости гораздо ниже. Подозреваю, что и окно температуры работы колёс там будет больше. Видимо, недогревал резину в последний раз. Либо всё проще: пропустил точку торможения. Почему так происходит? Тут только он ответит.

Де Врис и Сарджент постоянно ошибаются. Сколько вообще времени надо давать новичкам, прежде чем начинать требовать с них результат? Как понять, будет ли от новичка толк?

Честно, не могу ответить на этот вопрос, ведь у меня нет такого опыта. Знаю, что количество информации, с которой начинаешь работать, в разы превосходит любую другую серию. Плюс скорость машины, плюс невероятное количество изменений настроек даже по ходу езды. А большинство твоих соперников имеет этот опыт уже много лет. В общем, сложно. Думаю, когда увидим заявления от команд, что они недовольны своими новичками, это и будет означать, что время «ехать на уровне» уже пришло.

Верите ли, что обновления в Имоле позволят «Мерседесу» и «Феррари» прибавить? Как высоко они могут подняться до конца сезона?

Зависит от того, что будет делать «Ред Булл». Но на второе-третье место после «Ред Булл» они смогут бороться. В этой борьбе я бы поставил на «Мерседес». Очень интересно, как долго «Астон Мартин» будет с ними на уровне.