Цунода: в прошлом сезоне казалось, что гоняюсь только ради контракта

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода поделился воспоминаниями о прошлом сезоне и признался, что на него сильно влиял тот факт, что он долгое время не знал, останется ли в Формуле-1 на следующий год.

«Безусловно, я выкладывался полностью, но сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что отсутствие договорённости о новом контракте сильно отвлекало меня. Это было на протяжении долгого времени — между Гран-при Азербайджана и Гран-при Японии. Тогда я забыл, как получать удовольствие от Формулы-1. Казалось, что я просто гоняюсь ради контракта — это неправильно.

Не хочется думать о таких вещах. Я выступаю не ради контрактов, а чтобы показать свой лучший уровень. Считаю себя одним из лучших пилотов и хочу подтверждать это результатами», — приводит слова Цуноды Motorsport.