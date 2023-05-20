Цунода: всё больше ощущаю себя лидером «Альфа Таури»

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что чувствует себя лидером команды в нынешнем сезоне Формулы-1.
В прошлом сезоне напарником Цунода был Пьер Гасли, который перешёл в «Альпин». Его место занял Ник де Врис.
«Думаю, я должен быть лидером, потому что это мой третий сезон и мы потеряли Пьера Гасли. Команде нужен человек, на которого можно положиться. Хочу комфортно себя чувствовать на любой трассе и показывать себя на 100%. Я чувствую, что у меня стало больше лидерских функций, я всё больше ощущаю себя лидером команды.
В прошлом году после каждой гонки и квалификации чувствовал, что могу выступать лучше. Если бы я так выступал в третий сезон, то потерял бы своё место. Не хочу стать человеком, который не смог показать себя в Формуле-1 и ушёл. Это позволило мне понять, что пора меняться, в том числе и в профессиональном плане», — цитирует Цуноду Motorsport Italia.
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