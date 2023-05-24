Вольф призвал не делать выводов об успешности новинок «Мерседеса» на основе ГП Монако

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу обновлений команды на Гран-при Монако.
«После отмены гонки в Имоле наши мысли по-прежнему с жителями региона Эмилия-Романья, пострадавшими от ужасного наводнения. Мы были глубоко опечалены увиденным, но нас вдохновили спасательные работы аварийных служб и стойкость, проявленная населением. Мы с нетерпением ждём возвращения в Имолу в более благоприятных обстоятельствах в следующем году.
Пересмотренный календарь означает, что Монако теперь является отправной точкой европейской части сезона. Это уникальное событие, которое, тем не менее, даст возможность узнать о модернизации W14 — но мы также должны быть осторожны, чтобы не сделать слишком много выводов из одного этого события. Мы представляем первый шаг в новом направлении развития.
Это не будет «серебряной пулей». Судя по моему опыту, в нашем спорте их не существует. Мы надеемся, что это даст гонщикам более стабильную и предсказуемую платформу. Затем мы сможем развивать эту платформу в ближайшие недели и месяцы.
Формула-1 — это жёсткая конкуренция и меритократия. Мы находимся не там, где хотели бы быть, но у нас нет чувства собственного превосходства. Мы должны упорно работать, чтобы быть впереди», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.
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