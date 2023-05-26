Брат Леклера разбил болид в квалификации Формулы-2, врезавшись в стену

Монегаск Артур Леклер, младший брат пилота итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Шарля Леклера, врезался в стену в квалификации Формулы-2 Гран-при Монако, разбив автомобиль, и спровоцировал появление красных флагов. Заезд проходит в настоящий момент. В ходе столкновения Артур не пострадал, самостоятельно покинув болид.
Фото: https://twitter.com/Formula2
Фото: https://twitter.com/Formula2
Фото: https://twitter.com/Formula2
Позже в стену врезался Джехан Дарувала, после чего первая группа квалификации была остановлена окончательно. Лучший результат показал Виктор Мартинс, представляющий ART Grand Prix. Вторым был Джек Дуэн (Invicta Virtuosi Racing), третьим – Рихард Версхор (Van Amersfoort Racing).
Первая гонка Гран-при Монако состоится завтра, 27 мая. Начало заезда — в 15:15 мск.
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