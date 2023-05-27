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Иваса стал победителем спринта Ф-2 в Монако, Дарувала — второй, Пуршер — восьмой

На городской трассе в Монте-Карло завершилась спринтерская гонка Формулы-2 Гран-при Монако. По её итогам победителем стал японский гонщик Аюму Иваса, вторым стал Джехан Дарувала. Замкнул тройку лучших Джек Кроуфорд.

Француз Тео Пуршер финишировал восьмым, Энцо Фиттипальди показал десятый результат. Фредерик Вести, стартовавший с поула, стала девятым.

Деннис Хаугер показал лишь 16-й результат, Оливер Берман сошёл на 23-м круге.

Формула-2. Спринт. Гран-при Монако:

1. Аюму Иваса («ДАМС»).

2. Джехан Дарувала («МП Моторспорт») +6,6.

3. Джек Кроуфорд («Хайтек Пульс-Эйт») +8,3.

4. Рихард Версхор («Ван Амерсфорт Рейсинг») +8,8.

5. Зейн Мэлоуни («Родин Карлин») +10,9.

6. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +14,6.

7. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +15,3.

8. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +17,3.

9. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +18,4.

10. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +18,8.

…

16. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +25,0.