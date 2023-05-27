Серхио Перес попал в аварию в квалификации Гран-при Монако

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес попал в аварию в первом сегменте квалификации Гран-при Монако, проходящей в настоящий момент в Монте-Карло.

Заднее колесо машины мексиканца занесло в первом повороте, и он на высокой скорости ударился об отбойник, после чего его болид эвакуировали маршалы.

Лучшее время по итогам первого сегмента квалификации установил пилот «Макларена» британец Ландо Норрис. Второе промежуточное место занимает напарник Норриса по команде австралиец Оскар Пиастри. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Монако.

Гонка Гран-при Монако состоится завтра, 28 мая, начало – в 16:00 по московскому времени. Действующим победителем этапа является Серхио Перес.