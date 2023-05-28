Сайнс: первый пит-стоп удивил меня, сейчас я обсужу это с командой

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу Гран-при Монако, где он финишировал восьмым.

«Высокий адреналин, высокое волнение, как всегда в Монако.

Первый пит-стоп удивил меня, потому что я был очень быстр на «харде», думал, что смогу ускориться и обогнать Эстебана. Мы заехали в боксы и в итоге оказались в секунде позади. Сейчас я поговорю с ребятами на эту тему. На фоне приближающегося дождя я думал, что мы будем использовать жёсткие шины ещё немного дольше.

Второй пит-стоп прошёл на круг позже, чем следовало, но это, вероятно, была моя ошибка. Я пытался компенсировать своё расстройство после первого пит-стопа, пытаясь попробовать что-то другое, и сделал неправильный выбор», — сказал Сайнс после гонки.

Гран-при Монако. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 78 кругов.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +27.921.

3. Эстебан Окон («Альпин») +36.990.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.062.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +56.284.

6. Шарль Леклер («Феррари») +1:01.890.

7. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.362.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:03.391.

9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

12. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

14. Александр Албон («Уильямс») +1 круг.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +2 круга.

16. Серхио Перес («Ред Булл») +2 круга.

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2 круга.

18. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.

Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.

Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл.