Перес: не могу позволить себе ещё один уикенд без очков в чемпионате

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал неудачное выступление на Гран-при Монако.

«Мы заплатили цену за мою ошибку в квалификации, и это было очень дорого. Я просто должен извиниться перед всей своей командой, потому что такая ошибка недопустима.

Я должен двигаться дальше и извлекать из этого уроки. Не могу позволить себе ещё один уикенд без очков в чемпионате», — сказал Перес после гонки.

Гран-при Монако. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 78 кругов.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +27.921.

3. Эстебан Окон («Альпин») +36.990.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.062.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +56.284.

6. Шарль Леклер («Феррари») +1:01.890.

7. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.362.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:03.391.

9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

12. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

14. Александр Албон («Уильямс») +1 круг.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +2 круга.

16. Серхио Перес («Ред Булл») +2 круга.

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2 круга.

18. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.

Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.

Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл.