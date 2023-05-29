Вассёр: нельзя винить Сайнса за ошибку в Монако

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу Гран-при Монако, где итальянская команда не сумела попасть в тройку сильнейших.

«В первом отрезке нашей гонки темп был нормальным. Пару раз Карлос пытался прессинговать Окона, который медленно ехал впереди него, что позволило Ферстаппену и Алонсо уйти вперёд.

Когда пошёл дождь, мы были на пятом и седьмом месте, и мы решили рискнуть и попытаться занять третье. Управлять болидом в таких условиях было очень сложно, потому что дождь оказался сильнее прогноза, поэтому нельзя винить Карлоса за ошибку, но нам нужно посмотреть, почему наш темп был не таким сильным на мокрой трассе.

Если рассматривать уикенд в целом, то наш темп во время квалификации был хорошим, и мы должны стремиться повторить его на следующей неделе в Барселоне. Поле настолько плотное, что нужно собрать всё воедино, и малейшая ошибка дорого обойдётся. У нас будут некоторые обновления на машине, которые должны стать шагом вперёд в плане производительности, так что давайте подождём и посмотрим, чего мы сможем добиться в Испании», — приводит слова Вассёра GPblog.