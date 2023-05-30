В «Макларене» прокомментировали подписание экс-главы инженерного отдела «Ред Булл»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал переход главы инженерного отдела «Ред Булл» Роба Маршалла в команду.

«Наша команда стремится бороться за чемпионство, но в последние два сезона мы не демонстрировали устойчивой тенденции к росту с точки зрения конкурентоспособности на трассе. В течение последних месяцев мы работали над тем, чтобы изменить ситуацию. Наш подход основан на том, чтобы укреплять команду с точки зрения персонала и экспертных знаний, а также на текущих проектах по модернизации технологий и инфраструктуры.

Люди и культура — наш самый важный ресурс. Недавно мы инвестировали и работали над развитием собственных талантов «Макларена», и мы ощущаем положительное влияние этого. Параллельно мы укрепляли персонал. Список и так уже был внушительным и обнадёживающим, и приход такого высококлассного и квалифицированного специалиста, как Роб Маршалл, поможет нам в «Макларене» устанавливать самые высокие технические стандарты и проектировать машины, способные побеждать в Формуле-1. С нетерпением ждём встречи с Робом», — цитирует Стеллу пресс-служба «Макларена».