Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — лучший в третьей тренировке на ГП Испании, Перес — второй, Хэмилтон — третий

Ферстаппен — лучший в третьей тренировке на ГП Испании, Перес — второй, Хэмилтон — третий
Комментарии

В Барселоне завершилась третья свободная практика Гран-при Испании. Лучший результат по её итогам продемонстрировал действующий чемпион и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен, вторым стал его напарник Серхио Перес, а замкнул тройку лучших пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Фернандо Алонсо показал пятый результат, Шарль Леклер — седьмой.

Стоит отметить, что по ходу тренировки пошёл дождь, но он быстро прекратился и в конце сессии трасса была почти сухой. Лучшие результаты пилоты показали ещё до начала дождя.

Формула-1. Гран-при Испании. Третья тренировка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1.13,664
2.Серхио Перес«Ред Булл»+0,250
3.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0,408
4.Карлос Сайнс«Феррари»+0,576
5.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,600
6.Джордж Расселл«Мерседес»+0,614
7.Шарль Леклер«Феррари»+0,689
8.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+0,696
9.Юки Цунода«Альфа Таури»+0,995
10.Ландо Норрис«Макларен»+1,017
11.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1,017
12.Ник де Врис«Альфа Таури»+1,029
13.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1,092
14.Нико Хюлькенберг«Хаас»+1,324
15.Оскар Пиастри«Макларен»+1,441
16.Эстебан Окон«Альпин»+1,602
17.Кевин Магнуссен«Хаас»+1,870
18.Пьер Гасли«Альпин»+2,177
19.Александер Албон«Уильямс»+2,187
20.Логан Сарджент«Уильямс»+2,865
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023