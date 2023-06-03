Ферстаппен — лучший в третьей тренировке на ГП Испании, Перес — второй, Хэмилтон — третий
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В Барселоне завершилась третья свободная практика Гран-при Испании. Лучший результат по её итогам продемонстрировал действующий чемпион и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен, вторым стал его напарник Серхио Перес, а замкнул тройку лучших пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Фернандо Алонсо показал пятый результат, Шарль Леклер — седьмой.
Стоит отметить, что по ходу тренировки пошёл дождь, но он быстро прекратился и в конце сессии трасса была почти сухой. Лучшие результаты пилоты показали ещё до начала дождя.
Формула-1. Гран-при Испании. Третья тренировка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.13,664
|2.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0,250
|3.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0,408
|4.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0,576
|5.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,600
|6.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0,614
|7.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0,689
|8.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+0,696
|9.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+0,995
|10.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1,017
|11.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1,017
|12.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+1,029
|13.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1,092
|14.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+1,324
|15.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+1,441
|16.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1,602
|17.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1,870
|18.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+2,177
|19.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+2,187
|20.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+2,865
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