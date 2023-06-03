Ферстаппен — лучший в третьей тренировке на ГП Испании, Перес — второй, Хэмилтон — третий

В Барселоне завершилась третья свободная практика Гран-при Испании. Лучший результат по её итогам продемонстрировал действующий чемпион и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен, вторым стал его напарник Серхио Перес, а замкнул тройку лучших пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Фернандо Алонсо показал пятый результат, Шарль Леклер — седьмой.

Стоит отметить, что по ходу тренировки пошёл дождь, но он быстро прекратился и в конце сессии трасса была почти сухой. Лучшие результаты пилоты показали ещё до начала дождя.

Формула-1. Гран-при Испании. Третья тренировка: