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Вести выиграл спринтерскую гонку Ф-3 на ГП Испании, Пуршер — второй, Хаугер — четвёртый

В Барселоне завершилась спринтерская гонка Формулы-2 Гран-при Испании. Её победителем стал швейцарский гонщик «Премы» Фредерик Вести, второй результат показал Тео Пуршер, а замкнул тройку лучших Виктор Мартинс.

Деннис Хаугер стал четвёртым, Аюму Иваса финишировал восьмым.

Формула-2. Гран-при Испании. Спринт:

1. Фредерик Вести («Према Рейсинг»)

2. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +1,1.

3. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +4,6.

4. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +5,1.

5. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +5,6.

6. Рихард Версхор («Ван Амерсфорт Рейсинг») +7,0.

7. Оливер Берман («Према Рейсинг») +7,4.

8. Аюму Иваса («ДАМС») +9,8.

9. Артур Леклер («ДАМС») +10,2.

10. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +12,3.