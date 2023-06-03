Никита Бедрин набрал первые в карьере очки в Формуле-3 после штрафа Соси
Поделиться
Завершились расследования спринтерской гонки Формулы-3 в Барселоне. По их итогам российский гонщик Никита Бедрин поднялся на десятое место, набрав первое очко в карьере в Формуле-3.
Грегуар Соси («АРТ») получил 10-секундный штраф за столкновение со шведским гонщиком Дино Бегановичем. Таким образом, Бедрин, завершивший заезд на 11-м месте, поднялся на десятую позицию в итоговом протоколе спринта.
Помимо Соси, штраф также получил колумбиец Себастьян Монтойа (5 секунд) и Рафаэль Виллагомес из «Ван Амерсфорт». Данные штрафы не повлияли на положение дел в топ-10.
Таким образом, Бедрин поднялся на 19-е место в личном зачёте. Возглавляет таблицу бразилец Габриэль Бортолето, имеющий в своём активе 80 очков.
Комментарии
- 3 июня 2023
-
19:16
-
19:11
-
19:01
-
18:50
-
18:48
-
18:39
-
18:38
-
18:32
-
18:26
-
18:14
-
18:03
-
18:00
-
17:51
-
17:33
-
17:09
-
16:55
-
16:13
-
15:25
-
14:45
-
14:32
-
14:17
-
14:15
-
12:53
-
12:21
-
11:59
-
11:54
-
11:48
-
11:08
-
10:53
-
10:21
-
10:11
-
09:58
-
09:00
-
00:28
- 2 июня 2023
-
23:58
Партнерский контент