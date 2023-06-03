Никита Бедрин набрал первые в карьере очки в Формуле-3 после штрафа Соси

Завершились расследования спринтерской гонки Формулы-3 в Барселоне. По их итогам российский гонщик Никита Бедрин поднялся на десятое место, набрав первое очко в карьере в Формуле-3.

Грегуар Соси («АРТ») получил 10-секундный штраф за столкновение со шведским гонщиком Дино Бегановичем. Таким образом, Бедрин, завершивший заезд на 11-м месте, поднялся на десятую позицию в итоговом протоколе спринта.

Помимо Соси, штраф также получил колумбиец Себастьян Монтойа (5 секунд) и Рафаэль Виллагомес из «Ван Амерсфорт». Данные штрафы не повлияли на положение дел в топ-10.

Таким образом, Бедрин поднялся на 19-е место в личном зачёте. Возглавляет таблицу бразилец Габриэль Бортолето, имеющий в своём активе 80 очков.