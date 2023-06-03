Пьер Гасли получил два штрафа и потеряет шесть позиций на стартовой решётке ГП Испании
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Стюарды Гран-при Испании Формулы-1 завершили расследование сразу двух потенциальных нарушений правил со стороны пилота «Альпин» Пьера Гасли. В первом сегменте квалификации Гасли сначала помешал находившемуся на быстром круге пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу, а затем вовремя не уступил трассу ещё и голландцу из «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
Судьи подтвердили нарушение правил со стороны Гасли в обоих случаях. За каждый из проступков Пьер потеряет по три позиции на стартовой решётке воскресной гонки Гран-при Испании. Гасли занял в квалификации четвёртое место, но таким образом стартует только десятым.
Поул-позишен в квалификации занял Ферстаппен, вместе с которым в топ-3 оказались Карлос Сайнс и Ландо Норрис.
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