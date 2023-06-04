Штайнер отреагировал на провал обоих гонщиков «Хааса» в гонке Гран-при Испании
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступление команды на прошедшем Гран-при Испании. Напомним, Нико Хюлькенберг занял 15-е место, а Кевин Магнуссен финишировал 18-м.
В частности, Штайнер объяснил, почему его пилоты сделали на один пит-стоп больше конкурентов.
«Сегодняшний результат получился довольно разочаровывающим, мы просто не смогли оставить шины в живых. Мы провели на один пит-стоп больше остальных, но даже если бы мы не останавливались, то ехали бы медленнее и всё равно оказались бы в конце. Нам необходимо вернуться к анализу и попытаться найти решение по снижению износа шин», – приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
Триумфатором Гран-при Испании стал голландец Макс Ферстаппен, одержавший 40-ю победу в карьере.
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