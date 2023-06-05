Чемпион IndyCar: Формула-1 — это шутка в плане конкуренции по сравнению с нами

Австралийский гонщик Уилл Пауэр, выступающий за «Пенске» в IndyCar, сравнил конкуренцию в своей серии и в Формуле-1.
«В IndyCar очень сложно, здесь потрясающая конкуренция, самая плотная в мире, и люди должны это знать, особенно по сравнению с Формулой-1.
Формула-1 — это шутка в плане конкуренции, но не в плане гонщиков. У них потрясающие гонщики. И мне жаль их, что они не испытывают того удовлетворения, которое испытываем мы в наших гонках, потому что это высший уровень автоспорта.
Думаю, что Формула-1 была бы намного лучше, если бы у них была формула, подобная IndyCar. Мне нравятся технологии и производители. Я думаю, что это потрясающе. Но если смотреть со стороны, то как было бы здорово, если бы у каждого была машина «Ред Булл», — приводит слова Пауэра NBC Sports.
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