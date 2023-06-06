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Источник: «Астон Мартин» подготовит к Канаде самое крупное обновление в сезоне

Источник: «Астон Мартин» подготовит к Канаде самое крупное обновление в сезоне
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Известный автоспортивный обозреватель Михаэль Шмидт рассказал о своём разговоре с исполнительным директором «Астон Мартин» Мартином Уитмаршем по поводу обновлений, которые приготовила команда к Гран-при Канады.

«Мартин Уитмарш сказал мне, что в Канаде должно появиться самое большое обновление года. Он не сказал мне, что это такое, но я предполагаю, что это новое днище. Потому что они уже внесли изменения в другие области в деталях, и я думаю, что они продолжат свою концепцию боковой подножки, потому что она работает довольно хорошо», — рассказал Шмидт в своей видеопрограмме на YouTube-канале Auto Motor und Sport.

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