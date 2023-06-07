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Le Soir: ГП Бельгии будет проходить раз в два года и чередоваться с этапом в Нидерландах

Le Soir: ГП Бельгии будет проходить раз в два года и чередоваться с этапом в Нидерландах
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Гран-при Бельгии Формулы-1, который, как уже ранее стало известно, готовится вытеснить южноафриканский этап из календаря «Королевских гонок», будет проходить раз в два года начиная с сезона-2024, сообщает издание Le Soir.

Примечательно, что этап будет чередоваться с Гран-при Нидерландов.

Напомним, ранее издание RacingNews365 сообщило, что Гран-при Южной Африки не будет проводиться по политическим причинам, а именно из-за связей с Россией. В Формуле-1 не стали комментировать ситуацию.

Гран-при Бельгии проводится с 1925 года, в последний раз он состоялся в 2022-м. Действующим победителем этапа является двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

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